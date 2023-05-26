В США приближаются к "долговому" соглашению: что предусматривает

Белый дом и партия Республиканцев приближаются к соглашению о повышении потолка государственного долга и ограничении федеральных расходов на два года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

За последние дни стороны уменьшили разногласия в переговорах, однако окончательное соглашение еще не достигнуто. Стороны до сих пор не договорились о размере верхнего лимита.

Согласно условиям нового соглашения, расходы на оборону будет разрешено увеличить на 3% в следующем году в соответствии с бюджетным запросом президента Джо Байдена.

Соглашение также будет включать меры по модернизации национальной электросети для использования возобновляемых источников энергии, что является ключевой климатической целью, а также ускорение выдачи разрешений на строительство трубопроводов и других проектов, связанных с ископаемым топливом, которые поддерживает Республиканская партия.

Соглашение сократит 10 млрд долл из увеличения бюджета Службы внутренних доходов на 80 миллиардов долларов, которое Байден выиграл в рамках своего закона о снижении инфляции.

И соглашение, которое сейчас формируется, будет гораздо более ограниченным, чем первоначальное предложение республиканцев, которые призывали к повышению потолка госдолга до марта следующего года в обмен на 10 лет ограничения расходов.

Если соглашение будет достигнуто в ближайшее время, то вероятнее всего голосование в Палате представителей пройдет во вторник. Тогда Сенат должен будет быстро провести голосование и отправить документ на стол Байдену до 1 июня, когда у США могут закончиться деньги о функционировании и выплаты долгов, что приведет к дефолту.

Член Палаты представителей Гаррет Грейвс, один из участников переговоров, охарактеризовал прогресс как "медленный". Он сказал, что Белый дом твердо отвергает требования республиканцев добавить критерии по работе к критериям получения права на Medicaid и другие программы социального обеспечения.

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Напоминаем:

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти не смогли достичь соглашения в понедельник о том, как повысить потолок госдолга США в 31,4 триллиона долларов всего за 10 дней до возможного дефолта.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings отнесло кредитный рейтинг США на уровне ААА к "негативному пересмотру" на фоне политического спора, который препятствует соглашению о повышении потолка госдолга США.



