Кредитний рейтинг США опинився під загрозою – Fitch

Рейтингове агентство Fitch Ratings віднесло кредитний рейтинг США на рівні ААА до "негативного перегляду" на тлі політичної суперечки, яка перешкоджає угоді про підвищення стелі держборгу США.

Про це повідомляє Fitch Ratings, Bloomberg.

"Негативний перегляд" за класифікацією Fitch означає, що агентство може знизити свою оцінку.

Агентство пояснює, що неможливість досягти угоди про підвищення або призупинення стелі боргу буде негативним сигналом щодо загалом готовності США виконувати свої зобов'язання вчасно, що, на думку Fitch, навряд чи буде відповідати рейтингу ААА.

Зараз ринки занепокоєні у зв'язку з відсутністю угоди між Республіканцями та Білим домом: премії за казначейськими облігаціями з терміном погашення, коли ризик дефолту є найвищим, зростають, а індекс S&P 500 знижується вже два дні поспіль.

Економісти прогнозують, що дефолт США може спровокувати рецесію з масовим скороченням робочих місць і різким зростанням вартості запозичень.

У Fitch вважають, що неспроможність здійснити повні та своєчасні виплати за борговими цінними паперами є менш вірогідною, ніж досягнення "дня Х".

Міністерка фінансів Джанет Єллен у понеділок заявила, що найранішою очікуваною датою дефолту залишається 1 червня і що "дуже ймовірно", що Казначейство після цього зможе виплачувати всі державні зобов'язання до початку червня, якщо стеля держборгу не буде піднята.

Представниця Мінфіну США Лілі Адамс зазначила, що попередження Fitch "підкреслює необхідність швидких двопартійних дій з боку Конгресу, щоб підвищити або "призупинити ліміт боргу і уникнути штучної кризи для нашої економіки".

Вартість страхування суверенного боргу США від дефолту також зросла, і заява Fitch привертає увагу інших рейтингових агентств до того, як вони можуть відреагувати. Представник Білого дому заявив, що висновки Fitch продемонстрували нагальну необхідність якнайшвидшого вирішення проблеми.

Старший кредитний директор Moody's Investors Service Вільям Фостер сказав в інтерв'ю минулого тижня, що він "почув правильні речі з Вашингтону", і його компанія наразі зберегла найвищий рейтинг США недоторканим завдяки ефективним переговорам, що відбулися з того часу.

S&P також зберігало стабільний прогноз по рейтингу в очікуванні, що угода сторони дійдуть угоди.

Читайте більше у статті: Якщо завтра дефолт. Що буде, коли Штати перестануть платити за боргами



Нагадуємо:

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті не змогли досягти угоди в понеділок про те, як підвищити стелю держборгу США в 31,4 трильйона доларів всього за 10 днів до можливого дефолту.