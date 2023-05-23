Демократи і республіканці не домовились у понеділок про підвищення стелі держборгу США

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті не змогли досягти угоди в понеділок про те, як підвищити стелю держборгу США в 31,4 трильйона доларів всього за 10 днів до можливого дефолту.

Про це пише Reuters.

Президент-демократ і провідний республіканець у Конгресі намагаються домовитися, оскільки Маккарті тисне на Білий дім, щоб той погодився на скорочення витрат у федеральному бюджеті, яке Байден вважає "екстремальним", а президент проштовхує нові податки, які республіканці відкидають.

Однак після зустрічі в понеділок увечері обидві сторони наголосили на необхідності уникнути дефолту за допомогою двопартійної угоди і дали зрозуміти, що будуть регулярно спілкуватися в найближчі дні.

"Ми ще раз підтвердили, що дефолт не обговорюється, і єдиний спосіб рухатися вперед - це сумлінно йти до двопартійної угоди", - сказав Байден у своїй заяві після зустрічі, яку він назвав "продуктивною".

Маккарті сказав журналістам після більш ніж годинних переговорів з Байденом, що учасники переговорів "зберуться разом і працюватимуть всю ніч", щоб спробувати знайти спільну мову.

"Я вірю, що ми все ще можемо досягти цього", - сказав Маккарті.

За його словами, він не бажає розглядати план Байдена щодо скорочення дефіциту за рахунок підвищення податків для багатих і закриття податкових лазівок для нафтової та фармацевтичної галузей, і зосереджений на скороченні витрат у федеральному бюджеті на 2024 рік.

Демократи і республіканці мають час до 1 червня, щоб збільшити ліміт самозапозичень уряду або спровокувати безпрецедентний дефолт, який, як попереджають економісти, може призвести до рецесії.

Міністр фінансів Джанет Єллен у понеділок зробила нагадування про те, як мало часу залишилося, заявивши, що найранішою очікуваною датою дефолту залишається 1 червня і що "дуже ймовірно", що Казначейство більше не зможе виплачувати всі державні зобов'язання до початку червня, якщо стеля держборгу не буде піднята.

Представник республіканців Патрік МакГенрі, який був присутній на зустрічі в Білому домі, виключив будь-яку часткову бюджетну угоду щодо підвищення стелі держборгу. "Ніхто ні на що не погодиться, поки ми не матимемо остаточної угоди", - сказав він.

За його словами, тон зустрічі з Байденом був найбільш позитивним.

Будь-яка угода про підвищення ліміту повинна пройти обидві палати Конгресу, а тому залежить від двопартійної підтримки. Республіканці Маккарті контролюють Палату представників 222-213, а демократи Байдена - Сенат 51-49.

Нездатність підняти стелю держборгу призведе до дефолту, який потрясе фінансові ринки і призведе до підвищення відсоткових ставок на все - від платежів за авто до кредитних карток, пише агентство.

Економічна правда