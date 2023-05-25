TikTok тестирует чат-бота с искусственным интеллектом Tako

Платформа соцсетей TikTok тестирует чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ), который может общаться с пользователями о коротких видео и помогать им находить контент.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на израильскую компанию Watchful Technologies, которая занимается отслеживанием приложений.

Watchful Technologies заявила, что обнаружила чат-бота с искусственным интеллектом под названием Tako в некоторых версиях приложения TikTok на мобильных устройствах Apple.

"Скриншоты и видео, которыми Watchful поделилась с Reuters, показывают, что чат-бот занимает заметное место в интерфейсе приложения в виде иконки в форме призрака, которую пользователи могут нажимать во время просмотра видео, чтобы вести текстовые разговоры и получать помощь в поиске контента", - пишет агентство.

Отвечая на вопрос о Tako, представитель TikTok сказал, что платформа всегда исследует новые технологии.

"На отдельных рынках мы тестируем новые способы поиска на TikTok, и мы с нетерпением ждем опыта нашего сообщества, поскольку мы продолжаем создавать безопасное место, которое развлекает, вдохновляет на творчество и развивает культуру", - сказал представитель.

Reuters напоминает, что запуск чатбота ChatGPT от OpenAI вызвал гонку в области ИИ.

В апреле американские СМИ сообщали, что TikTok экспериментирует с инструментом генеративного ИИ, чтобы позволить пользователям создавать аватары.

"Китайская материнская компания ByteDance работает над большой моделью ИИ, сообщают китайские СМИ, но пока она не предлагает функции чатбота на своем китайском эквиваленте TikTok, Douyin", - добавляет агентство.

В прошлом месяце TikTok подал заявку на регистрацию торговой марки "TikTok Tako" в категории "компьютерное программное обеспечение для искусственного воспроизведения человеческой речи и текста" в Бюро патентов и торговых марок США.

Исследователь Watchful Даниэль Бучук сообщил, что его команда начала находить ссылки на Tako в некоторых версиях приложения TikTok в начале этого месяца, в том числе в тестовой версии на устройствах iOS в США.

Watchful отслеживает устройства в разных странах, но не смог установить, на каких именно рынках TikTok проводил свои тесты.

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