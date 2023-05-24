Meta начала финальный раунд увольнений

Материнская компания Facebook - Meta Platforms - в среду начала проводить последний раунд увольнений, состоящий из трех частей, в рамках объявленного в марте плана по сокращению 10 тыс должностей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ознакомленный источник.

Ранее в этом году Meta стала первой крупной технологической компанией, которая объявила о втором раунде массовых увольнений, после того, как осенью указала на дверь более чем 11 тысячам сотрудников.

Сокращения привели к тому, что численность персонала компании снизилась примерно к середине 2021 года, после того, как с 2020 года ее штат удвоился.

"Несколько сотрудников, работающих в таких командах, как маркетинг, рекрутинг, инженерия и корпоративные коммуникации, в среду вышли на LinkedIn, чтобы объявить о своем увольнении.

В марте генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что основная часть увольнений в рамках второго раунда произойдет в три "момента" в течение нескольких месяцев, и преимущественно завершится в мае. По его словам, некоторые меньшие этапы могут продолжиться и после этого", - пишет агентство.

В целом сокращения больше всего ударили по неинженерным должностям, усиливая первенство тех, кто пишет код в Meta. В марте Цукерберг пообещал "существенно" реструктурировать бизнес-команды и вернуться к "более оптимальному соотношению инженеров и других ролей".

Даже среди сокращений, направленных именно на технологические команды, компания больше всего сократила неинженерные роли, такие как дизайн контента и исследования пользовательского опыта.

Около 4 000 сотрудников потеряли работу в результате апрельских увольнений.

В среду Meta заявила, что последние сокращения, вероятно, затронут около 490 сотрудников ее международной штаб-квартиры в Дублине, или почти 20% ее ирландской рабочей силы.

Увольнения в Meta произошли после нескольких месяцев замедления роста доходов на фоне высокой инфляции и отката цифровой рекламы после бума электронной коммерции, вызванного пандемией.

Компания также вкладывала миллиарды долларов в свое подразделение Reality Labs, ориентированное на метавселенную, которое потеряло 13,7 миллиарда долларов в 2022 году, и проект по приведению своей инфраструктуры в соответствие с работой искусственного интеллекта.

Напомним:

Материнская компания Facebook - компания Meta Platforms - начала второй раунд сокращений с 1 500 сотрудников в сфере рекрутинга и HR.

Материнская компания Facebook - Meta Platforms - заявила, что сократит 10 тысяч рабочих мест, став первой крупной технологической компанией, которая объявила о втором раунде массовых увольнений на фоне того, что отрасль готовится к глубокому экономическому спаду.

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Экономическая правда