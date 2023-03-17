Meta начинает вторую волну сокращений с 1500 специалистов в сфере рекрутинга и HR – Bloomberg

Материнская компания Facebook - компания Meta Platforms - начала второй раунд сокращений с 1 500 сотрудников в сфере рекрутинга и HR.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

Так, во время внутренней встречи с сотрудниками главный исполнительный директор Марк Цукерберг заявил, что экономический климат сокращений и реструктуризации может продолжаться "много лет", говорят собеседники.

О первой волне сокращений в рамках второго раунда руководству Meta объяснили утром в четверг, рассказали источники.

14 марта Цукерберг заявил, что Мета планирует уволить около 10 000 сотрудников и ликвидировать 5 000 открытых вакансий, но еще не все люди, которых это коснется, были уведомлены об этом.

Например, увольнения в инженерном отделе запланированы на апрель. В ноябре компания сократила 11 000 человек, или 13% своего персонала.

В четверг Цукерберг сообщил сотрудникам, что те сокращения были больше связаны с производительностью, но последние сокращения были вызваны финансовыми потребностями, говорят источники.

Представитель Meta отказался комментировать сокращения.

Напомним:

Материнская компания Facebook - Meta Platforms - заявила, что сократит 10 тысяч рабочих мест, став первой крупной технологической компанией, которая объявила о втором раунде массовых увольнений на фоне того, что отрасль готовится к глубокому экономическому спаду.

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Экономическая правда