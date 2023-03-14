Meta объявила о втором раунде сокращений: уволит еще 10 тысяч сотрудников

Материнская компания Facebook - Meta Platforms - заявила, что сократит 10 тысяч рабочих мест, став первой крупной технологической компанией, которая объявила о втором раунде массовых увольнений на фоне того, что отрасль готовится к глубокому экономическому спаду.

Об этом пишет Reuters.

Акции Meta подскочили на 6% на этой новости. Широко ожидаемое сокращение рабочих мест является частью более широкой реструктуризации, в рамках которой компания также откажется от планов найма на 5 тыс вакансий и отменит менее приоритетные проекты.

"Я думаю, что мы должны подготовиться к тому, что эта новая экономическая реальность продлится много лет", - сказал генеральный директор Марк Цукерберг в своем обращении к сотрудникам.

Опасения экономического спада из-за роста процентных ставок вызвали ряд массовых сокращений рабочих мест по всей корпоративной Америке: от банков с Уолл-стрит, таких как Goldman Sachs и Morgan Stanley, до крупных технологических фирм, включая Amazon и Microsoft.

Meta, которая вкладывает миллиарды долларов в создание футуристического метапространства, борется с постпандемическим спадом рекламных расходов со стороны компаний, обеспокоенных экономическими перспективами.

В ответ Цукерберг пообещал превратить 2023 год в "Год эффективности". Согласно последнему шагу, Meta ожидает, что расходы в 2023 году составят от 86 до 92 миллиардов долларов, что ниже предыдущего прогноза в 89-95 миллиардов долларов.

Цукерберг сказал, что Meta уберет несколько уровней управления.

"Мы не рассчитываем на быстрый рост численности персонала, поэтому имеет смысл полностью использовать возможности каждого менеджера и максимально дефрагментировать уровни", - сказал он.

Решение Meta о сокращении 11 тыс сотрудников в ноябре стало первым массовым увольнением за 18-летнюю историю компании. По состоянию на конец 2022 года количество сотрудников компании составляло 86 482 человека, что на 20% больше, чем год назад.

Больше по этой теме в статье ЭП: Мировые техногиганты продолжают массово увольнять людей. Что ждет ІТ-специалистов из Украины?

А также в подкасте: Кризис в ІТ-сфере? Почему технологические компании сокращают сотрудников и как это отразится на Украине?