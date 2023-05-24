Virgin Orbit полностью прекратит деятельность после продажи активов

Космическая компания Virgin Orbit Holdings объявила, что после аукциона, проведенного в соответствии с Кодексом США о банкротстве, продаст свои активы четырем победителям торгов и прекратит деятельность.

Об этом говорится в заявлении компании.

"На протяжении всей своей истории Virgin Orbit была на передовой инноваций и сделала значительный вклад в сферу коммерческих ракетных запусков благодаря своей платформе воздушного запуска LauncherOne. Передовые технологии, непревзойденный опыт и стремление к совершенству вывели компанию в авангард развивающейся отрасли коммерческих запусков.

Поскольку Virgin Orbit вступает на этот путь, руководство и сотрудники компании хотели бы выразить искреннюю благодарность всем заинтересованным сторонам, включая клиентов, партнеров, инвесторов и сотрудников, за их поддержку и преданность на протяжении многих лет. Именно благодаря их коллективным усилиям компания смогла достичь значительных успехов и внести весомый вклад в развитие запуска спутников в Соединенных Штатах и Великобритании", - заявили в компании.

Транзакции подлежат утверждению судом и выполнению некоторых других обычных условий закрытия. Слушания по получению одобрения суда запланированы на 24 мая 2023 года, а закрытие сделок ожидается вскоре после этого.

4 апреля 2023 года компания и ее американские дочерние предприятия подали заявление о добровольной процедуре банкротства в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве с целью осуществления продажи бизнеса.

Дополнено.

Активы компании, которая в 2021 году оценивались в 3,7 млрд долл, продали всего за 36 млн долл.

Так, штаб-квартира Virgin Orbit, ракетный завод и оборудование куплены за 16,1 млн долларов конкурирующим стартапом Rocket Lab.

Переоборудованный самолет Boeing 747, который получил название Cosmic Girl и предназначался для использования в качестве ракеты-носителя первой ступени, продан за 17 млн долларов аэрокосмической фирме Stratolaunch.

В то же время компания Launcher Inc. за 2,7 млн купила стартовую площадку Virgin Orbit в пустыне Мохаве.

Напоминаем:

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона прекращает свою деятельность "в обозримом будущем" после того, как не смогла найти источники финансирования.

Компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона, занимавшаяся запуском космических ракет, потерпела крах через 15 месяцев после выхода на биржу с оценкой в 3,7 млрд долл.

Экономическая правда