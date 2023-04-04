Virgin Orbit Брэнсона подала на банкротство

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Компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона, занимавшаяся запуском космических ракет, потерпела крах через 15 месяцев после выхода на биржу с оценкой в 3,7 млрд долл.

Об этом сообщает Financial Times.

Группа, которая дебютировала на бирже Nasdaq в декабре 2021 года, во вторник утром подала заявление о банкротстве в США.

Недели кризисных переговоров с потенциальными инвесторами не смогли обеспечить новое финансирование для Virgin Orbit, которая тратила около 50 млн долл ежеквартально в борьбе за долю на все более конкурентном рынке запусков ракет в космос.

На прошлой неделе было уволено около 85% персонала группы, поскольку исполнительный директор Дэн Гарт признал, что бизнес "прекратил свою деятельность в обозримом будущем".

Напоминаем:

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона прекращает свою деятельность "в обозримом будущем" после того, как не смогла найти источники финансирования.