Неуплата налогов в "Укртатнафте": компания перевела в бюджет более 1,2 миллиарда

После начала расследования СБУ и БЭБ по коррупционным схемам экс-менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", последняя перечислила в бюджет более 1,2 миллиарда гривен неуплаченных бывшими владельцами налогов.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и БЭБ.

В БЭБ отметили, что львиная доля пополнения бюджета составляет уплата акцизного налога в рамках уголовного производства о неуплате налогов должностными лицами "Укртатнафты" – более 1,2 млрд грн.

Компания перевела средства в бюджет несколькими платежами.

В СБУ напомнили, что по этому факту уклонения от уплаты налогов подозрение получил бывший директор компании, находящийся под стражей.

Также ранее правоохранители разоблачили руководство Укртатнафты на присвоении нефтепродуктов на общую сумму более 2 млрд грн.

Возвращенные средства будут направлены для обеспечения потребностей Сил обороны.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия. Расследование проводят по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора.

Напоминаем:

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении находящемуся под стражей бывшему директору "Укртатнафты" в уклонении от уплаты еще 687 миллионов гривен налогов. Компания дополнительно перечислит в бюджет неуплаченные средства.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривень бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

Экономическая правда