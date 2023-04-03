Нова підозра екскерівництву "Укртатнафти": компанія додатково перерахує в бюджет понад 680 млн

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому директору "Укртатнафти", який перебуває під вартою, в ухиленні від сплати ще 687 мільйонів гривень податків. Компанія додатково перерахує в бюджет несплачені кошти.

Про це повідомляють пресслужби БЕБ та СБУ.

За даними слідства, службові особи ПАТ "Укртатнафта" у лютому 2022 року здійснювали реалізацію виробленого пального на адресу покупців та ігноруючи норми законодавства самостійно визначили суми податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку.

Керівництво компанії не забезпечило подання декларації та сплати акцизного податку, що в свою чергу призвело до ненадходження коштів до держбюджету в особливо великих розмірах.

"Достовірно знаючи про наявність достатньої кількості коштів на рахунках ПАТ "Укртатнафта" сплата податку не відбулася. Таким чином станом на 2 квітня 2022 року виникла заборгованість зі сплати акцизного податку у розмірі понад 687 млн грн", – додали в БЕБ.

Аби приховати злочин та уникнути відповідальності службові особи компанії скерували листи до Державної податкової служби та інших державних органів, щодо неможливості належного ведення податкового та бухгалтерського обліку внаслідок ушкоджень, отриманих у ході збройної агресії Росії.

У СБУ додають, що після викриття правоохоронців Укртатнафта додатково перерахує до бюджету 687 млн грн податків, несплачених колишніми власниками.

Нагадуємо:

ПАТ "Укртатнафта" перерахувала до бюджету 531 мільйон гривень після початку розслідування СБУ та БЕБ щодо корупції колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта".

Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Економічна правда