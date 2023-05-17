Привласнення палива на 2 мільярди: екскерівник "Укртатнафти" отримав ще одну підозру

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили ще про одну підозру в заволодінні чужим майном колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління компанії "Укртатнафта" (2019-2022 рр).

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Бюро не називає імені підозрюваного, але у той період виконувачем обов'язків першого заступника голови правління "Укртатнафти" був Руслан Ляпка.

"Детективи БЕБ встановили нові факти правопорушень, скоєних службовими особами нафтопереробної компанії.

Через мережу магістральних нафтопроводів вони незаконно перемістили понад 72 тисячі тонн нафти-сирця з митних складів на територію нафтопереробного заводу для подальшого виготовлення світлих нафтопродуктів. Потім паливо було реалізовано без відображення у бухгалтерському та податковому обліках. Орієнтовна вартість продукції становить понад 2 млрд грн", - заявили в БЕБ.

Там додали, що підозрюваний наразі перебуває під вартою.

Раніше детективи БЕБ повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління ПАТ "Укртатнафта" в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень-лютий 2022 року майже на 1,3 млрд грн.

Також колишньому головному бухгалтеру нафтопереробної компанії повідомили про підозру у пособництві в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн.

"Детективи БЕБ вже забезпечили відшкодування 605 млн гривень у згаданому кримінальному провадженні. Кошти вже поступили до державного бюджету", - резюмували в БЕБ.

Нагадуємо:

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому директору "Укртатнафти", який перебуває під вартою, в ухиленні від сплати ще 687 мільйонів гривень податків. Компанія додатково перерахує в бюджет несплачені кошти.

ПАТ "Укртатнафта" перерахувала до бюджету 531 мільйон гривень після початку розслідування СБУ та БЕБ щодо корупції колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта".

Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Економічна правда