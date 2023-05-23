Правительство выделило 588 миллионов на 26 проектов восстановления

Кабинет Министров на заседании во вторник, 23 мая, принял решение выделить 588 миллионов гривен 7 областям на реализацию проектов восстановления.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Средства были выделены бюджетам Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей.

Они будут использованы на реализацию в этом году 26 проектов в рамках совместной с ЕИБ чрезвычайной программы. Избранные проекты направлены на восстановление больниц, учебных заведений, ЦНАП, общественных и культурных центров.

Напоминаем:

В Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ в составе госбюджета уже поступило 61,6 миллиарда гривен.

Бюджетный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект 9165 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2023 год" по использованию средств государственного фонда регионального развития".

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