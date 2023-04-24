У Раді пропонують українцям голосувати за розподілення коштів на регіональний розвиток в "Дії"

Бюджетний комітет Верховної ради рекомендував парламенту прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт 9165 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет на 2023 рік" щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку".

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа у Facebook.

Законопроєктом, зокрема, пропонується механізм розподілу Державного фонду регіонального розвитку через голосування в "Дії".

"В цьому році в бюджеті виділено 2 млрд грн на державні інвестиційні проекти для регіонального розвитку. Це небагато, якщо порівнювати з минулими роками (в 2021 році було виділено 4,5 млрд, в 2022 планувалось - 5,2 млрд, але видатки були скорочені)", - написала нардеп.

Бюджетний комітет пропонує розділити ці кошти між областями наступним чином:

по 41,7 млн грн на області, які менше постраждали від обстрілів та/або окупації та місто Київ;

по 132,6 млн грн на області, які постраждали більше (Донецька, Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Київська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Дніпропетровська, Одеська, Житомирська).

Будівництво нових інфраструктурних об’єктів буде відбуватись лише в тих громадах, які повністю підконтрольні українському уряду та на території яких не ведуться бойові дії.

Згідно з проєктом закону, в кожній області пропонується коштом держави частково профінансувати проект, який отримає найбільшу кількість голосів громадян в "Дії".

"Для того, щоб уникнути складного вибору між "стильними молодіжними" проектами(умовний скейт-парк) та нудними господарськи проектами (наприклад, труби для водопостачання) в цьому році пропонується обмежитись лише проектами розвитку з наступних категорій: критична інфраструктура ЖКГ, лікарні, ЦНАПи, укриття тощо", - додала Підласа.

Крім цього, в фінальній редакції комітет пропонує залишити позитивну дискримінацію малих громад через вимогу до співфінансування проекту: громади, які мають населення понад 225 тис осіб мають докласти 50% коштів на проект.

Голосування за законопроєкт в Раді заплановане на початок травня, а проголосувати за проєкт громадяни зможуть вже в червні цього року.

Економічна правда