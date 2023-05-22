Жеваго считает Коломойского причастным к попыткам россиян отсудить 40% акций Полтавского ГОКа

Олигарх Константин Жеваго, являющийся совладельцем компании Ferrexpo, считает олигарха Игоря Коломойского причастным к делу о непризнании действительной покупки его компанией 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в 2002 году.

Об этом он заявил в интервью Forbes.

В сентябре прошлого года компания Ferrexpo plc проиграла апелляцию в судебном споре с бывшими акционерами о признании недействительным договора купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК). Уже в апреле Большая Палата Верховного суда отменила это решение.

"Это российские владельцы, у которых мы приобрели этот пакет акций в 2002 году. Это Бабаков, Гинер, Воеводин. 100% к этому относится Коломойский, потому что он является их партнером в "Днепроспецстале" и других активах в Украине. Они были партнерами в Никопольском заводе ферросплавов вместе с Пинчуком", – отметил Жеваго, отвечая на вопрос, кто может быть заказчиком дела.

Он добавил, что директора британских компаний, пытавшихся отобрать этот пакет на 40% акций Полтавского ГОКа, являются директорами многих кипрских компаний и Коломойского, и Бабакова, и Воеводина, и Гинера.

Возбуждение этого дела Жеваго расценивает как мошенничество.

"Они получили справедливую цену за проданные в 2002 году акции. Соглашением были удовлетворены обе стороны", - отметил бизнесмен.

После покупки в три горно-обогатительных комбината было вложено $3,2 млрд, из которых в Полтавский ГОК - около $1,8 млрд.

"Я понимаю, что есть огромный соблазн получить 40% от $1,8 млрд. Сначала речь шла о компенсации. Они приходили раз в два года. Я отказывался общаться, но они пытались находить меня из-за разных коррумпированных политиков, партнеров или где-то в Лондоне, Нью -Йорке. И все время это было в повестке дня", - констатировал Жеваго.

Также Жеваго не исключает, что в случае передачи доли ГОКов россиянам, государство через Офис президента могло разведать возможность национализировать этот пакет акций.

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