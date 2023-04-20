Верховний суд залишив Жеваго 40% Полтавського ГЗК

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Велика Палата Верховного суду скасувала визнання недійсним договору 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Ferrexpo і передачу їх чотирьом компаніям – колишнім акціонерам підприємства.

Рішення про скасування постанови Північного апеляційного господарського суду було винесено 19 квітня, передає пресслужба суду.

"Велика Палата ВС частково задовольнила касаційну скаргу компанії Ferrexpo AG: скасувала постанову апеляційного суду, рішення суду першої інстанції змінила в мотивувальній частині, а в іншій частині – залишила без змін", – повідомили в суді.

У 2002 році компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго придбали зазначені акції у чотирьох офшорних компаній: Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited і Gilson Investments Limited.

Згодом після проведення декількох додаткових емісій, а також примусового викупу акцій у міноритаріїв, єдиним акціонером ПГЗК стала гірничорудна компанія Ferrexpo.

У 2005 році чотири компанії звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу і проведення додаткових емісій. Компанії просили, зокрема, стягнути з Ferrexpo AG на їхню користь пакети акцій у розмірі 12,1378%, 12,1378% і 6,5946% відповідно.

Після тривалого періоду судових розглядів усі претензії було повністю відхилено у 2015 році.

Наприкінці 2020 року зазначені колишні акціонери ПГЗК знову оскаржили цю угоду в українському суді. Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовів, а Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення та ухвалив нове, яким задовольнив позови частково: визнав спірний договір недійсним в оскаржуваній частині, витребував із володіння компанії Fеrrexpo AG пакети акцій на користь компаній Developments Limited, Emsworth Assets Limited та Gilson Investments Limited і зобов'язав депозитарну установу зарахувати акції на рахунки зазначених компаній, а в решті позовних вимог – відмовив.

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Економічна правда