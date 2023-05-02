OpenAI привлек 300 миллионов долларов инвестиций от венчурных фондов

Стартап-разработчик чат-бота ChatGPT - OpenAI - нашел новых инвесторов, завершив продажу акций на сумму 300 млн долл при оценке в 27-29 млрд долл.

Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось издание.

Согласно документам, с которыми ознакомился TechCrunch, венчурные фирмы, среди которых Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive и K2 Global, приобрели новые акции.

"Источник издания сообщает, что фонд Founders Fund также инвестирует. В общем венчурные инвесторы вложили чуть более $300 млн при оценке компании в $27-29 млрд. Это отдельно от крупной инвестиции от Microsoft, объявленной ранее в этом году.

Считается, что размер инвестиций Microsoft составляет около 10 миллиардов долларов", - пишет издание.

OpenAI отказалась комментировать информацию.

"Насколько мы понимаем, соглашения уже подписаны инвесторами и деньги перевели; осталось только получить контрассигнацию от OpenAI. План состоял в том, чтобы сделать эту инвестицию публичной на следующей неделе.

В целом, по словам собеседника, внешние инвесторы сейчас владеют более 30% OpenAI", - добавляет TechCrunch.

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