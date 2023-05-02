Уменьшение налогов навредит реконструкции и развитию Украины - МВФ

Меры, которые уменьшают налоговые поступления Украины или разрушают существующую налоговую базу ограничат способность государства к восстановлению, а следовательно - и к экономическому росту.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграм Степанян в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он отметил, что эффективная и справедливая налоговая политика позволяет перераспределять государственные ресурсы и способствует экономическому росту как в целом, так и в случае Украины.

Восстановление и реконструкция Украины потребует огромных финансовых ресурсов, объясняет Степанян. И хотя международное сообщество готово разделить часть бремени, Украина должна продолжать выполнять свою часть и усиливать мобилизацию внутренних доходов для финансирования растущих социальных и инфраструктурных потребностей.

Для послевоенной Украины это будет основной предпосылкой устойчивого и длительного экономического роста. "Из этого логично следует, что меры, которые уменьшают налоговые поступления или разрушают существующую налоговую базу, ограничивают способность Украины достигать целей реконструкции и развития, что негативно влияет на долгосрочный экономический рост", - добавил представитель МВФ.

Степанян пояснил, что для поддержания доходной базы в краткосрочной перспективе основное внимание будет уделяться отмене мер, введенных в условиях военного положения, и реформам в налоговой и таможенной сферах.

Напоминаем:

Послы стран Большой Семерки встретились с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой и обсудили потенциальную налоговую реформу в Украине. Послы G7 подчеркнули важность продолжения сотрудничества с МВФ.

В рамках новой программы сотрудничества с Украиной, МВФ отметил избежание новых мер, которые могут привести к снижению налоговых поступлений. В частности, речь идет о введении новых налоговых льгот по уплате отдельных налогов.

Сейчас в украинской власти образовалось крыло сторонников радикальной налоговой реформы, предусматривающей значительное снижение ставок ключевых налогов - налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц - до 10% каждый.







