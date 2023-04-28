Посли G7 зустрілися з ОП поговорити про податкову реформу

Посли країн Великої Сімки зустрілися з заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою та обговорили потенційну податкову реформу в Україні.

Про це повідомляє представництво послів G7 у Twitter.

"Посли G7 зустрілися з Ростиславом Шурмою, заступником голови Офісу президента, щоб обговорити потенційну податкову реформу в Україні та її вплив на податкові надходження, конкурентоспроможність і корупцію. Посли G7 підкреслили важливість продовження співпраці з МВФ", – поінформували посли.

Нагадаємо, що в рамках нової програми співпраці з Україною, МВФ наголосив на уникненні нових заходів, які можуть призвести до зниження податкових надходжень. Зокрема, мова йде про запровадження нових податкових пільг зі сплати окремих податків.

Наразі в українській владі утворилося крило прихильників радикальної податкової реформи, що передбачає значне зниження ставок ключових податків - податку на прибуток, податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб - до 10% кожен.





