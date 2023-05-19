Схема на "Центрэнерго": суд назначил залог руководителю связанной с Коломойским компании

Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 32,200 млн грн одному из подозреваемых по делу о нанесении более 176 млн грн убытков "Центрэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В САП заявили, что залог назначили руководителю частной компании, на него также возложили ряд процессуальных обязанностей, в частности ношение электронного средства контроля.

В САП не называют имени подозреваемого, но, по данным СМИ, речь идет о директоре "Юнайтед Энерджи" Андрее Короткевиче-Лещенко.

Ранее два экс-чиновника государственного "Центрэнерго" и руководитель связанной с Игорем Коломойским компании "Юнайтед Энерджи" получили подозрения в нанесении "Центрэнерго" ущерба в 176 млн грн.

По данным следствия, в 2020 году "Центрэнерго" по результатам аукциона заключил соглашение о продаже электроэнергии ООО "Юнайтед Энерджи". Эту компанию связывают с Игорем Коломойским.

Компания в конце концов не отобрала законтрактованную по этим соглашениям электроэнергию, и поэтому должна была заплатить штраф. Однако компания решила избежать этого и "задним числом" заключили дополнительные соглашения. Ими из основных соглашений были исключены положения о разрешенных пределах отклонения от объемов отбора электроэнергии.

Такие изменения позволили упомянутому "Юнайтед энерджи" отбирать любой объем электроэнергии, несмотря на то, что отбор договорного объема электроэнергии должен был быть гарантирован условиями аукционов. В результате этих действий, считает следствие, "Центрэнерго" не получило 176,8 млн грн.

Экономическая правда