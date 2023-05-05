Ущерб в 177 миллионов : НАБУ вручило три подозрения из-за схемы на "Центрэнерго"

В четверг два экс-чиновника государственного "Центрэнерго" и руководитель связанной с Игорем Коломойским компании "Юнайтед Энерджи" получили подозрения в нанесении "Центрэнерго" ущерба в 176 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

По данным следствия, в 2020 году "Центрэнерго" по результатам аукциона заключил соглашение о продаже электроэнергии ООО "Юнайтед Энерджи". Эту компанию связывают с Игорем Коломойским.

Компания в конце концов не отобрала законтрактованную по этим соглашениям электроэнергию, и поэтому должна была заплатить штраф. Однако компания решила избежать этого и "задним числом" заключили дополнительные соглашения. Ими из основных соглашений были исключены положения о разрешенных пределах отклонения от объемов отбора электроэнергии.

Такие изменения позволили упомянутому "Юнайтед энерджи" отбирать любой объем электроэнергии, несмотря на то, что отбор договорного объема электроэнергии должен был быть гарантирован условиями аукционов. В результате этих действий, считает следствие, "Центрэнерго" не получило 176,8 млн грн.

В четверг, 4 мая, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении трем лицам в нанесении более 176,8 млн грн убытков государственному энергопроизводителю. Подозрения получил экс-член Дирекции "Центрэнерго" (по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УКУ), экс-начальник Департамента "Центрэнерго" (по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УКУ) и руководитель "Юнайтед Энерджи" (по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УКУ).

Отмечается, что местонахождение бывших должностных лиц "Центрэнерго" не установлено, о подозрении им сообщили в порядке ст. 135 (о порядке осуществления вызова в уголовном производстве), ст. 278 УПК Украины (вручение письменного уведомления о подозрении)