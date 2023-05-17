Гендиректор OpenAI признает, что влияние ИИ на выборы вызывает "значительное" беспокойство
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признает, что одним из его "самых больших беспокойств" является потенциал искусственного интеллекта влиять на выборы в США в следующем году.
Об этом он заявил во вторник во время слушаний в подкомитете Сената США по вопросам технологий, передает Financial Times.
Сам Альтман считает, что регулирование искусственного интеллекта является "отличной идеей", в частности в части проведения независимых аудитов и предоставления потребителям предупреждений вроде справок с информацией о питательной ценности пищевых продуктов.
На вопрос сенаторов о способности ИИ прогнозировать и влиять на общественное мнение относительно будущих выборов, Альтман ответил, что "это значительная сфера для беспокойства", ведь технологии приобретают все лучшую способность манипулировать, убеждать и предоставлять "своего рода интерактивную дезинформацию" в ответ на запросы пользователей.
Глава компании, которая разработала известный чатбот ChatGPT, заявил, что для создания эффективных правил необходимо сотрудничество между отраслью и законодателями. По его словам, если использование технологии пойдет в ложное русло, это может иметь серьезные последствия, и компания "стремится работать с правительством, чтобы этого не произошло".
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Напоминаем:
В четверг депутаты Европарламента проголосовали за широкий набор правил, которые станут частью европейского закона об искусственном интеллекте, включая полный запрет почти всех технологий распознавания лиц для слежки за гражданами.