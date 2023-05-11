В Європарламенті підготували жорсткі правила щодо використання ШІ

У четвер депутати Європарламенту проголосували за широкий набір правил, які стануть частиною європейського закону про штучний інтелект, включаючи повну заборону майже всіх технологій розпізнавання облич для стеження за громадянами.

Про це пише Financial Times.

Згідно з пропозиціями Європарламенту, розробники генеративних моделей ШІ, таких як ChatGPT, повинні будуть розкривати контент, згенерований ШІ, і публікувати зведення захищених авторським правом даних, що використовуються в навчальних цілях, щоб автори могли отримати винагороду за використання їхньої роботи.

Угода між депутатами Європарламенту, які майже два роки боролися за заходи щодо контролю над штучним інтелектом, дасть старт переговорам між країнами-членами ЄС, Європейською комісією та Європейським парламентом у наступному році.

Запропонований закон з'явився на тлі зростаючого занепокоєння в усьому світі щодо потенційних зловживань технологією, яка швидко розвивається.

Минулого тижня Федеральна торгова комісія США зробила "попереджувальний постріл" у бік галузі, заявивши, що "інтенсивно вивчає, як компанії можуть використовувати технологію штучного інтелекту, в тому числі нові генеруючі інструменти ШІ, таким чином, щоб це могло мати реальний і суттєвий вплив на споживачів". Британське антимонопольне відомство також розпочинає огляд ринку ШІ.

Депутат Європарламенту Драгош Тудораче, який керував розробкою пропозицій, заявив журналістам у середу, що узгоджений текст був одним з найбільш обговорюваних в історії парламенту, з більш ніж 1 000 поправок.

"[Закон про штучний інтелект] є першим законодавчим актом такого роду у світі", - сказав вын. "ЄС може стати світовим лідером у тому, щоб зробити ШІ орієнтованим на людину, надійним і безпечним", - запевнив він.

Держави-члени ЄС і законодавці, ймовірно, почнуть тривалі дискусії про те, чи прийнятне розпізнавання облич в реальному часі в обмежених обставинах, таких як терористична загроза, кажуть джерела газета, знайомі з ходом дискусії.

Обмеження біометрії в режимі реального часу - це сфера, яка вимагатиме "жорстких" переговорів і щодо якої ЄС, ймовірно, "потрібно буде знайти рішення", сказав депутат Європарламенту Брандо Беніфей, який розробляв пропозиції.

"Уряди чітко заявляють про свою готовність використовувати [ці системи]", - додав він.

Європарламент погодився на ретроспективні "системи біометричної ідентифікації" для переслідування тяжких злочинів, якщо поліція отримає схвалення судді.

Але Беніфей висловив оптимізм, що держави-члени підтримають пропозиції парламенту щодо законодавчого закріплення генеративних моделей ШІ.

Очікується, що Європарламент схвалить правила в червні, перш ніж почнуться переговори про остаточну форму закону з іншими інституціями ЄС.

Економічна правда