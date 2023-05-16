Россия не откажется от атак по энергосистеме Украины, особенно следующей зимой - Галущенко

Украина готовится к следующему отопительному сезону с пониманием того, что агрессор продолжит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, особенно с началом следующей зимы.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил во время заседания Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины.

В ходе встречи Галущенко проинформировал участников о ситуации в энергосистеме и о продолжении агрессором попыток атаковать украинские стратегические объекты. По его словам, российская массированная атака дронами и ракетами в ночь на среду доказала, что противовоздушная оборона Украины "работает на отлично, и это дает нам надежды на будущее".

"В то же время мы понимаем, что Россия не откажется от своих намерений и продолжит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, особенно с началом следующего отопительного сезона. Именно поэтому мы уже осуществляем подготовку к зиме, восстанавливаем то, что подверглось атакам, и усиливаем защиту наших энергетических объектов", - отметил министр.

Он отметил важность запуска обновленной линии электропередачи "Хмельницкая АЭС - Жешув", которая усилит энергетическую безопасность благодаря экспорту и импорту электроэнергии, а также рассказал о мерах подготовки к следующей зиме.

Так, сейчас формируется запас оборудования, которое может понадобиться для восстановления объектов после дальнейших атак врага. По словам Галущенко, среди наиболее насущных потребностей сейчас - оборудование, которое поможет Украине децентрализовать генерацию, в частности мобильные газовые турбины и газовые поршни.

О том, что украинцев ждет летом, читайте в материале: Энергетики заговорили о дефиците электроэнергии. Будут ли новые отключения и когда?

О подготовке к зиме и почему приобретенные генераторы не стоит спешить продавать слушайте в подкасте: Состояние энергосистемы, подготовка к зиме и тарифы: разговор с председателем энергетического комитета ВРУ Андреем Герусом

Напоминаем:

Украина планирует увеличить мощность электрических сетей межгосударственных сечений до 6 ГВт до 2030 года, в частности благодаря строительству новых линий электропередач с Польшей и Румынией.