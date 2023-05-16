УЗ возобновляет движение через участок в Хмельницкой области, который закрыли после обстрела

Укрзализныця получила разрешение на возобновление движения по участку пути в Хмельницкой области, который ранее закрыли для пассажирских поездов после российского обстрела в субботу.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Железнодорожники завершили ремонтные работы еще в воскресенье, однако УЗ ожидала разрешения на возобновление движения пассажиров по поврежденному в субботу участку.

Все последующие рейсы поедут своими традиционными маршрутами, в том числе через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Для подстраховки рейсов, которые уже в пути по измененному маршруту, до конца суток дополнительные электропоезда для "резервных" пересадок продолжат курсировать по расписанию.

Ранее сообщалось, что из-за перекрытия участка для доставки пассажиров из/на участок Винница - Хмельницкий - Тернополь работало шатловое движение электропоездами Хмельницкий - Винница - Казатин 1, а также Черное Озеро - Тернополь - Красное.

Напоминаем:

Из-за обстрелов в Хмельницкой области "Укрзализныця" запустила дополнительные поезда-шаттлы для подвоза пассажиров и совместно с ОВА разработала инструкцию по изменениям в курсировании поездов.





