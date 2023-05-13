На Хмельниччині УЗ запустила додаткові поїзди-шатли для підвозу пасажирів
Через обстріли на Хмельниччині "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди-шатли для підвозу пасажирів та спільно з ОВА розробила інструкцію щодо змін у курсуванні поїздів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці.
Для продовження сполучення "Укрзалізниця" разом із Хмельницькою ВА розробила рішення, як дістатися пунктів призначення та запустила додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвозу.
Також представлена інструкція для пасажирів з подальшим планом дій (буде оновлюватись):
- Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Вінниці, Хмельницького, то вам необхідно зробити посадку на шатл — Київ — Козятин — Вінниця — Хмельницький.
- Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Тернополя та Львова, то вам необхідно зробити пересадку на шатл Красне-Тернопіль-Чорний острів. Між Чорним островом та Хмельницьким очікуйте з 10:00 на безкоштовні автобусні шатли від вокзалу до вокзалу.
- Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки, Хмельницького до Києва - вам доступні шатли до Києва кожні 2 години. Першу групу пасажирів з Вінниці до Києва з квитками на рейс №716 забере поїзд №868 Гречани-Київ.
- Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки до Львова, Ужгорода, Перемишля - вам доступні шатли до Козятина з пересадкою на будь-які рейси західного напрямку, які зараз прямують об'їзним шдяхом саме через Козятин.
- Якщо ви прямуєте з Хмельницького до Львова, Ужгорода, Перемишля - очікуйте пересадку на автобус від вокзала до станції Чорний острів, звідки кожні 2 години прямуватиме шатл до станції Красне.
- Якщо ви прямуєте з Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Перемишля або зворотно, то для вас зміниться час у дорозі, на решту не зважайте.
В УЗ зазначають, що всі шатли є безкоштовними, як і посадка до альтернативних поїздів того ж напрямку, що вказаний у вашому квитку, в разі запізнення або неможливості прибути на свій рейс.
Додається, що повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі у претензійному порядку.
Прогнозований час затримки:
- №119 Запоріжжя — Львів +5 годин;
- №85 Запоріжжя — Львів +5 годин;
- №139 Київ — Кам.-Подільський +8:40 годин;
- №38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса +12 годин;
- №770 Тернопіль — Київ +6 годин;
- №716 Перемишль — Київ +7 годин.
Економічна правда.