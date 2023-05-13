На Хмельниччині УЗ запустила додаткові поїзди-шатли для підвозу пасажирів 

Через обстріли на Хмельниччині "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди-шатли для підвозу пасажирів та спільно з ОВА розробила інструкцію щодо змін у курсуванні поїздів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці.

Для продовження сполучення "Укрзалізниця" разом із Хмельницькою ВА розробила рішення, як дістатися пунктів призначення та запустила додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвозу.

Також представлена інструкція для пасажирів з подальшим планом дій (буде оновлюватись):

Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Вінниці, Хмельницького, то вам необхідно зробити посадку на шатл — Київ — Козятин — Вінниця — Хмельницький.

Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Тернополя та Львова, то вам необхідно зробити пересадку на шатл Красне-Тернопіль-Чорний острів. Між Чорним островом та Хмельницьким очікуйте з 10:00 на безкоштовні автобусні шатли від вокзалу до вокзалу.

Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки, Хмельницького до Києва - вам доступні шатли до Києва кожні 2 години. Першу групу пасажирів з Вінниці до Києва з квитками на рейс №716 забере поїзд №868 Гречани-Київ.

Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки до Львова, Ужгорода, Перемишля - вам доступні шатли до Козятина з пересадкою на будь-які рейси західного напрямку, які зараз прямують об'їзним шдяхом саме через Козятин.

Якщо ви прямуєте з Хмельницького до Львова, Ужгорода, Перемишля - очікуйте пересадку на автобус від вокзала до станції Чорний острів, звідки кожні 2 години прямуватиме шатл до станції Красне.

Якщо ви прямуєте з Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Перемишля або зворотно, то для вас зміниться час у дорозі, на решту не зважайте.

В УЗ зазначають, що всі шатли є безкоштовними, як і посадка до альтернативних поїздів того ж напрямку, що вказаний у вашому квитку, в разі запізнення або неможливості прибути на свій рейс.

Додається, що повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі у претензійному порядку.

Прогнозований час затримки:

№119 Запоріжжя — Львів +5 годин;

№85 Запоріжжя — Львів +5 годин;

№139 Київ — Кам.-Подільський +8:40 годин;

№38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса +12 годин;

№770 Тернопіль — Київ +6 годин;

№716 Перемишль — Київ +7 годин.

Економічна правда.