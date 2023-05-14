Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів

Станом на ранок 14 травня залізничники завершили роботи з відновлення ушкодженої внаслідок вчорашнього обстрілу колії на Хмельниччині, наразі очікується дозвіл на відновлення руху.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Однак, поки рух поїздів звичним маршрутом не відновили, для доставлення пасажирів з/до дільниці Вінниця — Хмельницький — Тернопіль, як і вчора, працює шатловий рух електропоїздами Хмельницький — Вінниця — Козятин 1, а також Чорне Озеро — Тернопіль — Красне.

Крім того, автобусні шатли від Хмельницького центрального вокзалу до станції Чорне Озеро курсували всю ніч і продовжать безоплатно підвозити пасажирів до моменту відновлення повноцінного руху дільницею.

"Тим часом сьогодні зміненим маршрутом прямують поїзди №86 Львів – Запоріжжя, №706 Перемишль – Київ та №715 Київ – Перемишль", – йдеться в повідомленні.

Додається, що станом на 10:00, із затримкою на понад годину від стандартного графіка курсують 13 поїздів Укрзалізниці з 66.

№749/750 Будапешт — Київ +7:54 (триває ремонт інфраструктури в Угорщині)

№11/12 Одеса — Львів +1:55

№35/36 Перемишль — Одеса +1:30

№37/38 Ужгород — Одеса +1:30

№715/716 Перемишль — Київ +1:37

№57/58 Київ — Ворохта +5:01

№41/42 Трускавець — Дніпро +3:58

№59/60 Київ — Чоп +5:24

№119/120 Запоріжжя-1 — Львів +1:00

№11/12 Львів — Одеса +2:09

№119/120 Львів — Запоріжжя-1 +2:02

№25/26 Одеса — Рахів +1:42

Нагадаємо:

Через обстріли на Хмельниччині "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди-шатли для підвозу пасажирів та спільно з ОВА розробила інструкцію щодо змін у курсуванні поїздів.