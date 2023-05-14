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Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів

Неділя, 14 травня 2023, 11:17

Станом на ранок 14 травня залізничники завершили роботи з відновлення ушкодженої внаслідок вчорашнього обстрілу колії на Хмельниччині, наразі очікується дозвіл на відновлення руху.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Однак, поки рух поїздів звичним маршрутом не відновили, для доставлення пасажирів з/до дільниці Вінниця — Хмельницький — Тернопіль, як і вчора,  працює шатловий рух електропоїздами Хмельницький — Вінниця — Козятин 1, а також Чорне Озеро — Тернопіль — Красне. 

Крім того, автобусні шатли від Хмельницького центрального вокзалу до станції Чорне Озеро курсували всю ніч і продовжать безоплатно підвозити пасажирів до моменту відновлення повноцінного руху дільницею.

"Тим часом сьогодні зміненим маршрутом прямують поїзди №86  Львів –  Запоріжжя, №706 Перемишль – Київ  та №715 Київ – Перемишль", – йдеться в повідомленні. 

Додається, що станом на 10:00, із затримкою на понад годину від стандартного графіка курсують 13 поїздів Укрзалізниці з 66.

  • №749/750 Будапешт — Київ +7:54 (триває ремонт інфраструктури в Угорщині)
  • №11/12 Одеса — Львів +1:55 
  • №35/36 Перемишль — Одеса +1:30 
  • №37/38 Ужгород — Одеса +1:30 
  • №715/716 Перемишль — Київ +1:37 
  • №57/58 Київ — Ворохта +5:01 
  • №41/42 Трускавець — Дніпро +3:58 
  • №59/60 Київ — Чоп +5:24 
  • №119/120 Запоріжжя-1 — Львів +1:00 
  • №11/12 Львів — Одеса +2:09 
  • №119/120 Львів — Запоріжжя-1 +2:02 
  • №25/26 Одеса — Рахів +1:42 

Нагадаємо:

Через обстріли на Хмельниччині "Укрзалізниця" запустила додаткові поїзди-шатли для підвозу пасажирів та спільно з ОВА розробила інструкцію щодо змін у курсуванні поїздів.

Укрзалізниця Хмельницький
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Економічна правда
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