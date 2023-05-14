В ДТЭК не прогнозируют плановых отключений электроэнергии этим летом

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В ДТЭК не прогнозируют возвращения веерных отключений во время ремонтных работ на атомных станциях, поскольку дефицит электроэнергии смогут перекрыть импортом.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

Исполнительный директор ДТЭК отметил, что во время активной ремонтной кампании в конце мая, в июне и июле дефицит мощности должен перекрыть импорт электроэнергии, чтобы не применять веерных отключений.

"Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, то до веерных отключений мы не дойдем в летнем периоде. Зато следующая зима может быть проблемой следующая зима, поскольку мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощностей или прочности", - сказал Сахарук.

Он добавил, что в результате российских обстрелов повреждено 75% тепловой генерации, а для восстановления энергетической системы нужно восстановить 12 тыс км линий электропередач и почти 4 тыс распределительных подстанций.

Кроме того, на всех энергоблоках украинских атомных станций нужно провести ремонтные работы, поскольку они активно отработали зимой.

По его словам, 4 блока уже находятся в ремонте, еще один входит в ремонт на замену топлива и для того, чтобы обеспечить нормальное стабильное функционирование системы в следующем отопительном сезоне.

В ДТЭК запланировано провести ремонт 28 энергоблоков до следующей зимы.

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Напомним:

Прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов ДТЭК в результате атак РФ приближаются к 6 млрд грн.