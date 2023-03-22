Прямі втрати від атак РФ на електростанції наближаються до 6 мільярдів – ДТЕК

Прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів ДТЕК унаслідок атак РФ наближаються до 6 млрд грн.

Про повідомляє пресслужба компанії.

У ДТЕК підкреслили, що за останні пів року лише теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані ворогом 29 разів, пошкоджено більше тисячі одиниць різного обладнання на станціях.

"В цих умовах, для того, щоб краще підготуватися до наступного опалювального сезону, окрім відновлювальних робіт, компанія завчасно розпочала планові ремонти енергоблоків ТЕС. Вже до кінця місяця планується завершити перший ремонт.

Всього у 2023 році ДТЕК Енерго планує відремонтувати 28 енергоблоків на своїх теплоелектростанціях", - йдеться у повідомленні.

"Прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів компанії наближаються до 6 млрд грн. З масштабними руйнуваннями входити у наступний опалювальний сезон буде не легше, ніж у поточний.

Допомогти у цьому могла б єдина програма відновлення української енергетики, зокрема, і теплової генерації, яка б консолідувала міжнародну допомогу, державну підтримку, можливості для кредитування зі сторони міжнародних фінансових інституцій тощо. Скорішому відновленню об’єктів сприяло би також погашення боргів за роботу генерації на балансуючому ринку. Лише перед нами ці борги складають понад 2,2 млрд грн", - заявив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Економічна правда