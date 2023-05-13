Агентство восстановления рассмотрело первые 377 проектов

Межведомственная рабочая группа на первом заседании рассмотрела 377 проектов восстановления за счет средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Отмечается, что 377 проектов подавались органами местного самоуправления, а также центральными органами исполнительной власти через Отраслевую систему управления восстановлением инфраструктуры, которая является составной частью цифровой экосистемы DREAM.

В результате встречи был определен перечень проектов с предварительной приоритизацией.

"Каждый поселок или город, Министерство или область может подать проектную заявку по понятной процедуре и получить финансирование, если проект соответствует показателям приоритезации. При этом первоочередным остается восстановление критической инфраструктуры и базовых услуг в наиболее пострадавших громадах, обеспечение их нормального функционирования", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

Добавляется, что после принятия решения Правительством и согласования с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, Агентство восстановления начнет реализацию восстановления проектов.

Будут проведены соответствующие процедуры закупок и определены победители торгов.

"Специалисты Агентства уже провели выездные совещания, осмотрели объекты и оценили текущие масштабы разрушений. Все это позволит после принятия решения Правительством в кратчайшие сроки начать реализацию проектов", - отметил председатель Агентства восстановления Мустафа Найем.

Напомним:

Кабинет министров назначил заместителя министра инфраструктуры Мустафу Найема главой новосозданного Агентства восстановления и инфраструктурных проектов.

Правительство создало на базе Госагентства инфраструктурных проектов и Госагентства автомобильных дорог ("Укравтодор") новую структуру - Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.