Найєм очолить новостворене Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів

Кабінет міністрів призначив заступника міністра інфраструктури Мустафу Найєма головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів.

Про це повідомив у Facebook віцепрем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Рішенням уряду він переходить в Агентство з посади заступника міністра і фактично очолить один з найважливіших напрямків роботи.

У Агентстві відновлення продовжиться робота у рамках стратегічного плану повоєнної відбудови. Це складний і комплексним процес, який включатиме десятки тисяч обʼєктів для відновлення в усіх галузях", - написав Кубраков.

За його словами,ключові задачі, які поставлені перед керівником Агентства:

запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення,

відпрацювати механізм взаємодії з донорами – Урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями

скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення.

Міністр також додав, що Агенство відновлення "продовжує шукати найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, менеджменту, зокрема серед профільних неурядових і громадських організацій".

"Ми розуміємо, що одне з головних питань, який ставить суспільство – прозорість та підзвітність процесів відновлення. Можу сказати, що впродовж найближчих двох місяців в системі Агентства має запрацювати Антикорупційний офіс центрі та регіонах.

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Разом з тим, ми відкриті до співпраці з представниками громадськості до співпраці в питаннях протидії корупції та впровадження сучасників стандартів і процедур в процесі управління проєктами", - резюмував Кубраков.

Нагадаємо:

13 січня уряд створив на базі Держагентства інфраструктурних проєктів та Держагентства автомобільних доріг ("Укравтодор") нову структуру - Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.