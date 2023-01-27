Найєм очолить новостворене Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів
Кабінет міністрів призначив заступника міністра інфраструктури Мустафу Найєма головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів.
Про це повідомив у Facebook віцепрем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
"Рішенням уряду він переходить в Агентство з посади заступника міністра і фактично очолить один з найважливіших напрямків роботи.
У Агентстві відновлення продовжиться робота у рамках стратегічного плану повоєнної відбудови. Це складний і комплексним процес, який включатиме десятки тисяч обʼєктів для відновлення в усіх галузях", - написав Кубраков.
За його словами,ключові задачі, які поставлені перед керівником Агентства:
- запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення,
- відпрацювати механізм взаємодії з донорами – Урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями
- скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення.
Міністр також додав, що Агенство відновлення "продовжує шукати найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, менеджменту, зокрема серед профільних неурядових і громадських організацій".
"Ми розуміємо, що одне з головних питань, який ставить суспільство – прозорість та підзвітність процесів відновлення. Можу сказати, що впродовж найближчих двох місяців в системі Агентства має запрацювати Антикорупційний офіс центрі та регіонах.
Разом з тим, ми відкриті до співпраці з представниками громадськості до співпраці в питаннях протидії корупції та впровадження сучасників стандартів і процедур в процесі управління проєктами", - резюмував Кубраков.
Нагадаємо:
13 січня уряд створив на базі Держагентства інфраструктурних проєктів та Держагентства автомобільних доріг ("Укравтодор") нову структуру - Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Економічна правда