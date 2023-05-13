Правительство готовится передать терминалы порта "Черноморск" в концессию

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Правительство готовится передать три терминала порта "Черноморск" в концессию.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

По словам вице-премьер-министра, профинансирует подготовку технико-экономического обоснования Глобальный инфраструктурный фонд, экспертов и консультантов привлекает Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

Отмечается, что следующим этапом после разработки ТЭО станет проведение конкурса среди желающих получить в концессию терминалы порта "Черноморск".

В концессию планируется передать первый, контейнерный и пятый терминалы.

"Задача инвестора - эффективно управлять терминалами морского порта "Черноморск" и развивать их. Стоит отметить, что концессия - это понятный механизм для международных инвесторов, а потому рассчитываем на широкую географию портовых операторов", - подчеркнул Кубраков.

Также Кубраков добавил, что государство ежегодно будет получать концессионный взнос и стабильные поступления налогов в бюджет.

Напомним:

Имущество порта "Ольвия" 1 передали в концессию катарской QTerminals Olvia, инвестиции оцениваются в 3,4 млрд грн.

20 августа 2020 года в концессию на 35 лет передали второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве. Всего за 35 лет концессии будет привлечено до 17,3 млрд грн инвестиций.

26 июня 2020 года в концессию передали Херсонский морской торговый порт, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн.