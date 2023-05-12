Государство не рассматривает приватизацию Приватбанка до конца войны

В Министерстве финансов считают, что о конкретных сроках приватизации Приватбанка, которая была запланирована на 2024 год, можно говорить только после окончания войны против России.

Об этом заместитель министра финансов Юрий Драганчук рассказал во время презентации годовых результатов банка.

"Я не вижу предпосылок, чтобы сейчас говорить о приватизации банка. Банк прибыльный, он приносит акционеру (государству - ЭП) дивиденды. Я не вижу очереди покупателей на банк сейчас. Конечно, банк должен делать все, чтобы улучшить свой финансовый результат и корпоративную культуру, и быть готовым к продаже", - заявил Драганчук.

Он отметил, что с началом большой войны стратегии всех государственных банков стали на павзу, и теперь у них одна стратегия - поддержка украинцев и поддержка бизнеса вместе с государством.

Как напомнил председатель правления Приватбанка Герхард Бёш, банк планировали приватизировать в 2024 году.

"Давайте выиграем войну, и тогда будем говорить о каких-то конкретных сроках приватизации банка", - подытожил Драганчук.

Напоминаем:

Как сообщалось, в начале сентября 2020 года Кабинет министров обновил принципы стратегического реформирования госбанков и предусмотрел сокращение доли государства в банковском секторе с нынешних 60% до 25% до 2025 года путем частичной или полной приватизации каждого из четырех госбанков.

Банк рассматривал три пути приватизации, два из которых предусматривают разделение банка. Так, могло состояться частное размещение всего банка, или только "хорошего банка", или же IPO "хорошего банка".

"Хороший банк" - противоположное стратегии "плохого банка", при которой все проблемные активы (например, неработающие кредиты NPL) банка выделяют и передают в отдельно созданное учреждение. Таким образом остальные жизнеспособные активы и образуют "хороший" банк.

В октябре прошлого года стало известно, что государственный ПриватБанк возобновляет подготовку к приватизации, которую приостановили в феврале из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.