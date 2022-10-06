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ПриватБанк поновлює підготовку до приватизації

Четвер, 6 жовтня 2022, 15:15 - Олексій Павлиш

Державний ПриватБанк поновлює підготовку до приватизації, яку призупинили у лютому через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив голова правління банку Герхард Бьош на конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни".

За його словами, до повномасштабного вторгнення 24 лютого банк готувався до приватизації і вів багато проєктів для її успішного завершення в 2024 році, але у лютому багато з цих проєктів було призупинено.

Зараз же банк відновлює більшість проєктів, щоб підвищити свою ефективність і взаємодію з клієнтами, покращити їх клієнтський досвід, продовжити поліпшувати позитивну репутацію на ринку.

"Банк багато вкладає в цифровий розвиток і розробки та вже готується до післявоєнного періоду. Бьош розраховує на зростання бізнесу та планує продовжувати кредитування клієнтів", - пише Forbes із посиланням на заяву Бьоша.

ПриватБанк - найбільший банк України, що обслуговує понад 20 млн клієнтів. За 2021 рік банк отримав 35 млрд грн прибутку, або майже половину прибутку всієї банківської системи. 

Нагадаємо:

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До повномасштабного вторгнення РФ у Нацбанку вважали, що приватизація Приватбанку зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США і ЄС.

Державний Приватбанк залишається найпривабливішим об'єктом для приватизації серед держбанків, і мета знайти для нього інвестора до 2025 року досить реалістична, заявляла заступник директора напрямку "Фінансові інститути" міжнародного рейтингового агентства S & P Global Ratings Аннет Есс.

Як повідомлялося, на початку вересня 2020 року Кабінет міністрів поновив принципи стратегічного реформування держбанків і передбачив скорочення частки держави в банківському секторі з нинішніх 60% до 25% до 2025 року шляхом часткової або повної приватизації кожного з чотирьох держбанків.

Уряд зберіг плани з приватизації ПриватБанку і бачить його провідним роздрібним банком в Україні, який має сильну позицію в малому і середньому бізнесі (МСБ).

У Нацбанку заявили, що почнуть готувати Приватбанк на продаж уже після закінчення кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, та озвучили вимоги до потенційних інвесторів.

Економічна правда

Приватбанк приватизація
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