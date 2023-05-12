Электроэнергии хватает на покрытие потребностей всех категорий потребителей – "Укрэнерго"

Энергосистема по состоянию на 12 мая работает стабильно - электроэнергии сейчас достаточно для покрытия потребностей всех категорий потребителей.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

В госкомпании подчеркнули, что рекомендуют потреблять информацию о любых изменениях в энергосистеме исключительно из проверенных источников.

"О любых изменениях ситуации можно узнать из публикаций в наших соцсетях и на правительственных информационных площадках. При отсутствии чрезвычайных событий актуальную информацию о состоянии энергосистемы "Укрэнерго" публикует трижды в неделю.

Любые другие рекламные объявления в телеграмм-каналах о "наиболее свежей информации" могут вводить в заблуждение, и мы призываем ими не пользоваться. Официальную и достоверную информацию мы публикуем регулярно", - заявили в "Укрэнерго".

Там добавили, что продолжается активная ремонтная кампания на тепловых и атомных электростанциях. Мощность энергоблоков, которые выведены в ремонт, пока компенсируется активной работой гидроэлектростанций, а также сезонным увеличением генерации на солнечных и ветровых электростанциях, пояснили в компании.

При этом продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу в ночные и дневные часы. Импорт пока отсутствует.

"Враг продолжает обстрелы прифронтовых и приграничных районов Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областей. В Донецкой области из-за обстрелов обесточена угольная шахта. Ремонтные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью.

Также россияне обстреляли один из районов Харьковской области. Последствия выясняются. В то же время, бригады облэнерго продолжают восстанавливать энергоснабжение потребителей, которые были обесточены из-за боевых действий. В частности, за сутки восстановлено питание около 22 тыс. потребителей в Запорожье, Донецкой и Сумской областях. Продолжается запитка потребителей на Черниговщине и Херсонщине", - говорится в отчете "Укрэнерго".

Напомним:

Несмотря на то, что за последние сутки электроснабжение восстановили для более 20 тыс украинцев, часть потребителей в шести областях остается без света.

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Экономическая правда