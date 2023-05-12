Часть украинцев в шести областях остается без света - Минэнерго

Несмотря на то, что за последние сутки электроснабжение восстановили для более 20 тыс украинцев, часть потребителей в шести областях остается без света.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Так, из-за повреждений в результате боевых действий остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

В то же время продолжаются ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения. За сутки свет вернули для 22,5 тысячи потребителей, большинство из которых проживают в Запорожской, Сумской и Донецкой областях.

В министерстве отмечают, что враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру страны на прифронтовых и приграничных с РФ территориях. Из-за вражеского обстрела в Донецкой области была обесточена угольная шахта.

Энергетическая система работает стабильно.

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Напоминаем:

В четверг энергетики продолжили фиксировать повреждения инфраструктуры из-за вражеских обстрелов. Без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.





