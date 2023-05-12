Экономика Британии в марте сократилась из-за забастовок работников

Великобритания закончила первый квартал года с незначительным ростом в 0,1% в квартальном измерении, однако в марте сократилась на 0,3%, в частности из-за забастовок работников.

Об этом сообщает BBC, Управление национальной статистики Британии (ONS).

Экономика Британии выросла на 0,1% в январе-марте - такими же темпами, как и в конце прошлого года. В разрезе месяцев, в январе экономика страны выросла на 0,5%, после чего начала замедляться - в феврале осталась без изменений, а в марте сократилась на 0,3%.

Директор по экономической статистике ONS Даррен Морган пояснил, что в целом за квартал рост происходил за счет ИТ и строительства, что было частично компенсировано падением в здравоохранении, образовании и государственном управлении, поскольку эти секторы пострадали от забастовок.

С точки зрения производства, сектор услуг вырос на 0,1% за квартал благодаря росту в сфере ИТ и связи, а также административном и вспомогательном обслуживании. Сектор строительства вырос на 0,7%, тогда как производственный сектор вырос на 0,1%, в частности перерабатывающая промышленность - на 0,5%.

С точки зрения расходов, потребление домохозяйств не продемонстрировало роста в этом квартале, тогда как валовое накопление основного капитала имело положительный вклад. Падение потребления является следствием стремительной инфляции и длительного повышения учетных ставок Банка Англии.

Напоминаем:

В четверг Банк Англии повысил процентные ставки на четверть пункта до 4,5%, поскольку он прогнозирует, что инфляция будет оставаться выше дольше, чем ожидалось ранее, а экономика будет работать сильнее.

В феврале Британия в результате массовых забастовок работников потеряла 348 тысяч рабочих дней.