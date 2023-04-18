Британія втратила майже 350 тисяч робочих днів через страйки у лютому

У лютому Британія внаслідок масових страйків працівників втратила 348 тисяч робочих днів.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані Управління національної статистики Британії.

Так, країна втратила 348 тисяч робочих днів через страйки в лютому, передусім через страйки в освітньому секторі.

Кількість днів, втрачених через страйки, зросла з 210 тисяч у січні. Понад три п'ятих страйків, що відбулися в лютому, припали на освітній сектор.

Основною причиною є зростання цін, адже інфляція в Британії торік побила 40-річний рекорд і стала тягарем для робітників. Натомість зростання зарплат не встигає за зростанням цін.

Генеральний секретар профспілки TUC Павло Новак вважає, що "ці страйки безсумнівно матимуть вплив на економіку".

За 2022 рік у Британії загальна кількість втрачених робочих днів через страйки сягнула 2,47 млн, це найбільший показник з 1989 року.

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