Банк Англії вдванадцяте поспіль підняв ключову ставку

Банк Англії підвищив процентні ставки на чверть пункту до 4,5%, оскільки він прогнозує, що інфляція залишатиметься вищою довше, ніж очікувалося раніше, а економіка буде працювати сильніше.

Про це пише The Guardian.

Комітет з монетарної політики Банку Англії більшістю голосів проголосував за 12-те поспіль підвищення вартості запозичень, продовжуючи найагресивніший цикл підвищення ставок з 1980-х років у спробі стримати інфляцію у Великій Британії, яка залишається двозначною.

Ставки у Великобританії перебувають на найвищому рівні з жовтня 2008 року, коли світова економіка опинилася в лещатах фінансової кризи.

Очікується, що інфляція залишатиметься вищою довше, ніж прогнозувалося раніше. Рівень інфляції у Британії залишається високим протягом останніх місяців - за останніми офіційними даними, у березні він становив 10,1%. Це найвищий показник у групі розвинутих економік G7 і значно вищий за офіційну інфляційну ціль Банку - 2%.

Наразі Банк очікує, що інфляція на кінець року буде вище 5%, порівняно з 4%, які він прогнозував у лютому. Це пов'язано з високими цінами на продукти харчування, які зростають найшвидшими річними темпами з 1977 року, та стійким ринком праці.

"Дозвольте мені бути відвертим, інфляція залишається занадто високою", - заявив голова Банку Англії Ендрю Бейлі на прес-конференції після прийняття рішення. "Ми повинні дотримуватися курсу, щоб переконатися, що інфляція знизиться до цільового рівня в 2%", - додав він.

"Ми добре усвідомлюємо, наскільки важким є це зростання цін на продукти харчування для людей, особливо для людей з низькими доходами. Ми бачимо, що інфляція цін на продукти харчування почне сповільнюватися", - резюмував голова Центробанку.

Економічна правда