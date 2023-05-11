Міненерго: у шести областях – обмежене енергопостачання через обстріли

Енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури через ворожі обстріли. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Про це заявили в Міненерго.

Також внаслідок артилерійського обстрілу в Запорізькій області станом на ранок відключені від газопостачання 753 споживачі, додали в міністерстві.

"Попри складну безпекову ситуацію енергетики продовжують відновлювальні роботи. За добу вдалося повернути світло для 9,5 тисячі споживачів. Більшість із них - це абоненти у Донецькій та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

Енергетична система працює стабільно.

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Економічна правда