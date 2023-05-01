Meta планирует выпуск облигаций на 7 миллиардов долларов – СМИ

Материнская компания Facebook - Meta Platforms - планирует привлечь 7 млрд долл в рамках второго выпуска облигаций.

Об этом пишет Bloomberg News со ссылкой на ознакомленный источник.

Отмечается, что материнская компания Facebook планирует использовать эти средства для финансирования капитальных расходов, выкупа обыкновенных акций, а также для приобретений или инвестиций.

Meta, которая не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях, в прошлом году привлекла $10 миллиардов в своем первом выпуске корпоративных облигаций.

В среду компания превзошла ожидания по прибыли и выручке за первый квартал, а ее акции выросли на 13% на прошлой неделе, добавляет Reuters.

Напомним:

Материнская компания Facebook - компания Meta Platforms - начала второй раунд сокращений с 1 500 сотрудников в сфере рекрутинга и HR.

Материнская компания Facebook - Meta Platforms - заявила, что сократит 10 тысяч рабочих мест, став первой крупной технологической компанией, которая объявила о втором раунде массовых увольнений на фоне того, что отрасль готовится к глубокому экономическому спаду.

Экономическая правда