Существует риск увеличения дефицита: в МВФ прокомментировали возвращение "военных" выплат

Принятый Радой в апреле законопроект о возврате выплаты 30 тысяч гривен военным не определяет источников финансирования этих дополнительных расходов более чем в 4 млрд долл, поэтому может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграм Степанян в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику и финансовый рынок", - отметил он.

Представитель МВФ добавил, что ссуды для финансирования таких расходов могут поставить под еще большую угрозу устойчивость долга Украины, который уже находится под давлением.

Степанян признает, что потребности в финансировании бюджета во время войны и велики, и нестабильны. В то же время, в рамках выполнения программы Украина стремится обеспечить фискальную устойчивость и предсказуемость бюджетной политики, измененной во время пандемии коронавирус и в результате войны.

"В этом контексте власти обязались возобновить и усилить действие Статьи 52 Бюджетного кодекса, которая определяет и регулирует нормативно-правовую базу и обстоятельства, при которых в бюджет могут вноситься изменения в части и доходов, и части расходов", - напомнил Степанян.

Восстановление этой статьи является одним из 19 структурных маяков программы расширенного финансирования с МВФ, которое должно быть выполнено до конца мая.

Напоминаем:

Глава НБУ Андрей Пышный на прошлой неделе заявил, что решения о возвращении выплат 30 тысяч гривен военным не помогают Украине в переговорах о помощи с международными партнерами, в том числе МВФ.

Международный валютный фонд изучает принятую парламентом поправку, возвращающую военным выплаты в 30 тыс грн за счет ограничения выплат в государственных органах и на госпредприятиях.