МВФ оцінює вплив рішення про повернення виплат військовим у 30 тисяч

Міжнародний валютний фонд вивчає ухвалену парламентом поправку, яка повертає військовим виплати у 30 тис грн коштом обмеження виплат у державних органах та на держпідприємствах.

Про це голова місії фонду в Україні Ґевін Ґрей повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Нам відомо про поправку, ухвалену парламентом 10 квітня щодо правових засад для застосування заходів, пов'язаних із воєнним станом, і ми перебуваємо в процесі оцінки її впливу", – зазначив він.

Крім того, Ґрей зауважив, що поки що зарано давати коментарі щодо виконання Україною низки взятих на себе зобов'язань та кількісних критеріїв у межах програми розширеного фінансування EFF на кінець березня, адже програму затвердили трохи більше ніж тиждень тому.

У понеділок Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт з правкою, що повертає виплату 30 тисяч гривень для українських військових, які перебувають поза місцями бойових дій.

Перший заступник Податкового комітету ВР Ярослав Железняк повідомив, що правка повертає надбавку шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат, або 67 тис грн.

За словами Железняка, для повернення виплат у 30 тис грн військовим необхідно додаткові 152,4 млрд грн, тоді як економія від обмежень зарплат посадовців дозволить зекономити до 3 млрд грн.

У вівторок нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль зареєстрував у Раді постанову про скасування рішення про повернення додаткових виплат військовим поза межами бойових дій. Як зазначив Железняк, поки ця постанова не буде розглянута у парламенті, спікер не має право підписати закон.

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Нагадуємо:

Через зміни законодавства з 1 лютого для військовослужбовців, які перебувають далеко в тилу, поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, скасували додаткову місячну виплату у 30 тисяч гривень.