Технологии и ИИ изменят работу почти для четверти всех работников в мире – отчет

Глобальные рынки труда готовятся к новой эре турбулентности, поскольку такие технологии, как искусственный интеллект, ускоряют упадок канцелярской работы, одновременно увеличивая спрос на специалистов по технологиям и кибербезопасности.

Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник на Всемирном экономическом форуме в Женеве, пишет Bloomberg.

Согласно отчету, в течение следующих пяти лет почти четверть всех рабочих мест изменится в результате внедрения искусственного интеллекта, оцифровки и других экономических изменений, таких как переход на "зеленую" энергетику и перепрофилирование цепей поставок.

Хотя в исследовании ожидается, что ИИ приведет к "значительным изменениям на рынке труда", чистое влияние большинства технологий будет положительным в течение следующих пяти лет, поскольку аналитика больших данных, управленческие технологии и кибербезопасность станут крупнейшими двигателями роста занятости.

"Появление приложений с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT, которые используют машины для имитации человеческих рассуждений и решения проблем, будет иметь особенно заметное влияние, вытесняя и автоматизируя многие роли, связанные с рассуждениями, общением и координацией", - говорится в докладе.

Около 75% опрошенных компаний заявили, что планируют внедрять технологии искусственного интеллекта в течение следующих пяти лет, что, по их прогнозам, приведет к сокращению до 26 миллионов рабочих мест на делопроизводственных и административных должностях - кассиров, работников, занимающихся вводом данных и бухгалтерским учетом.

В исследовании ВЭФ было опрошено более 800 компаний, в которых совокупно работают 11,3 миллиона работников в 45 странах со всего мира.

Сейчас искусственный интеллект остается меньшей угрозой для трудовых перспектив, чем другие макроэкономические факторы, такие как замедление экономического роста, дефицит предложения и инфляция, говорится в отчете.

Возможности для создания рабочих мест, вероятно, появятся благодаря инвестициям, которые будут способствовать "зеленому" переходу бизнеса и широкой переориентации глобальных цепей поставок.

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