За покупку First Republic соревнуются JPMorgan, Citizens и PNC - СМИ

Регуляторы США в попытках спасти First Republic ведут переговоры по меньшей мере с тремя крупными банками, JPMorgan, Citizens и PNC, которые претендуют на полную или частичную покупку банка.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) получила предложения от таких банков, как JPMorgan Chase, PNC и Citizens, сообщили собеседники. В воскресенье регулятор вернулся по крайней мере к некоторым из участников торгов с просьбой изменить свои предложения и предоставить дополнительную информацию. Однако до сих пор не понятно, будет ли заключена сделка.

Отмечается, что JPMorgan, который месяц назад уже помогал спасти First Republic, больше не работает советником банка, что позволило JPMorgan участвовать в торгах. Одиннадцать крупных банков, включая JPMorgan и PNC, вложили в марте 30 млрд долл на депозиты в First Republic в неудачной попытке стабилизировать банк.

Собеседники издания говорят, что правительство США стремится завершить процесс продажи First Republic до того, как банк начнет работать в понедельник утром.

First Republic и некоторые чиновники надеялись, что банк сможет договориться о сделке, которая позволит избежать введения временной администрации. Однако пока это кажется маловероятным: единственные предложения, которые были поданы до сих пор, предусматривают, что FDIC сначала закроет First Republic и введет в него временную администрацию.

Все участники торгов поставили свои предложения в зависимость от того, что FDIC покроет часть потенциальных убытков, которые могут быть вызваны транзакцией.

Под вопросом остается и то, пойдут ли регуляторы на "исключение из системного риска", как они сделали в марте с Silicon Valley Bank и Signature Bank, что позволяет FDIC гарантировать все депозиты банка.





