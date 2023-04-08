Украина запросила у Индии оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры

На следующей неделе первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова посетит столицу Индии Дели, где обсудит вопросы предоставления гуманитарной помощи, в частности оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает The Hindu.

Издание отмечает, что Украина обратилась к Индии с просьбой предоставить больше гуманитарной помощи, включая фармацевтические препараты, медицинское оборудование и энергетическое оборудование, для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной во время войны.

Кроме этого заместитель министра пригласит премьер-министра Моди в Киев и будет призывать Индию присоединиться к "Формуле мира из 10 пунктов" Владимира Зеленского.

Сейчас окончательные договоренности еще обсуждаются, но источники издания подтвердили, что Эмине Джапарова прибудет в Дели в понедельник и проведет межведомственный диалог, а также встретится со СМИ и аналитическими центрами в столице с целью укрепления поддержки Украины в Индии.

Напомним:

Конечная цена, которую Индия платит за российскую нефть, включает доставку, страхование и другие расходы после прибытия в ее порты, и в январе составляла $79,80 за баррель.

Индийские компании используют глобальную платежную систему SWIFT для расчетов в долларах с Россией, хотя многие российские банки заблокированы в сети из-за санкций Запада.