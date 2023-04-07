Передача Украине $3 миллиардов от продажи "Челси" снова задерживается

Несмотря на то, что фонд, который создается для передачи Украине 2,9 млрд долл от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси", почти готов, в Британии затягивается процесс согласования.

Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о фонде на сумму 2,34 миллиарда фунтов (2,9 млрд долл), созданный на средства от продажи подсанкционным российским олигархом Романом Абрамовичем. Сумму потратят на гуманитарные проекты, поддерживающие медицинские, образовательные и жилищные программы для украинцев.

Фонд почти готов к запуску и определился с кандидатурой председателя правления, но одобрение правительством Великобритании длится дольше, чем ожидалось, заявил экс-директор ЮНИСЕФ в Британии и исполняющий обязанности директора фонда Майк Пенроуз.

"Существуют сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Британией и ЕС, так и в самой Британии", - отметил Пенроуз.

По его словам, бюрократические процедуры для создания фонда уже выполнены. В частности, есть кандидатура генерального секретаря Норвежского совета по делам беженцев Яна Егеланда на должность председателя, международный шорт-лист кандидатов в состав правления из семи членов и кандидатуры инвестиционных менеджеров, которые будут управлять деньгами.

Однако никаких решений не будут принимать, пока в Британии не согласуют поступление средств.

По словам собеседника агентства, ЕС предоставил соответствующим сторонам юридическое разъяснение по применению санкций, и дальнейшей работы с их стороны не ожидается.

Практические аспекты предоставления помощи оказались очень сложными, объясняет другой собеседник агентства, и еще нужно решить ряд проблем, прежде чем Украина сможет увидеть эти деньги. Однако когда это произойдет, неизвестно.

План заключается в том, что средства от сделки, которые сейчас находится на замороженном счете, должны будут перечислены в новый фонд. После создания он должен будет подать заявку на получение лицензии на доступ к средствам в Управление по выполнению финансовых санкций Британии.

Правительство страны должно будет оценить заявку на получение лицензии с точки зрения рисков обхода санкций, что может занять значительный промежуток времени.

Использование санкционных активов является юридически сложным вопросом. ЕС недавно предложил обязательство для банков сообщать об арестованных активах Центробанку РФ, а законодательство блока теоретически позволяет инвестировать эти активы для помощи Украине.

Но применение подобного механизма к активам физических и юридических лиц, попавших под санкции, может быть проблематичным, поскольку ограничения предусмотрены как временные.

Средства "Челси", зато относятся к другой категории, ведь Абрамович сам предложил создать благотворительный фонд во время объявления продажи ФК.

Напоминаем:

В январе сообщалось, что британское правительство близко к тому, чтобы передать 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи ФК "Челси" российским олигархом Романом Абрамовичем, в фонд для Украины, но должно получить окончательное одобрение ЕС.

В мае прошлого года сделка по продаже английского ФК "Челси" американскому консорциуму во главе с Тоддом Боэли была закрыта. С 2003 года клубом владел российский бизнесмен Роман Абрамович.