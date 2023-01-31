Британія близька до передачі Україні 2,3 мільярдів фунтів із продажу "Челсі" Абрамовичем – ЗМІ

Британський уряд близький до того, щоб передати 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, виручених від продажу ФК "Челсі" російським олігархом Романом Абрамовичем, до фонду для України, але має отримати остаточне схвалення ЄС.

Про це пише The Telegraph.

"Ця величезна сума, яка стане однією з найбільших благодійних пожертв жертвам війни в історії, може бути перерахована до поки що неназваного фонду протягом декількох тижнів.

Гроші вже вісім місяців зберігаються на рахунку, на який накладено санкції, але в уряді, наскільки відомо, завершують остаточне оформлення документів", - пише газета.

За словами джерел видання, новий фонд ось-ось отримає схвалення Комісії з питань благодійності.

"Однак, як відомо, вони також повинні отримати остаточне зелене світло від Європи, оскільки Абрамович також перебуває під санкціями там", - нагадує газета.

Колишній виконавчий директор ЮНІСЕФ у Великій Британії Майк Пенроуз очолить фонд згідно з угодою, укладеною між урядом і Абрамовичем, коли в травні минулого року було закрито угоду про поглинання "Челсі" під керівництвом Тодда Боелі.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом наступних двох тижнів будуть визначені деталі щодо складу правління та проєктів благодійної організації.

"Пенроуз перебуває в постійному контакті з урядом і проводив певний час в Україні протягом 2022 року.

Очікується, що деякі "всесвітньо відомі" гуманітарні та бізнес-керівники увійдуть до складу новоствореної незалежної ради. Невелика частина коштів від поглинання була виділена минулого року, щоб дозволити Пенроузу найняти юристів і фахівців з благодійності, які допоможуть йому з правовою базою", - йдеться у статті.

Побувавши на місцях і вивчивши "всі райони, які сильно постраждали", Пенроуз розповідав інтерв'ю Telegraph Sport минулого року, що фонд може задовольнити "нагальну потребу в розширенні надання гуманітарної допомоги, включаючи медичне обладнання, травматологічне та хірургічне обладнання.

А також - "задовольнити потреби постраждалого від конфлікту населення поблизу лінії зіткнення в таких секторах, як забезпечення продовольством, харчуванням, базовими послугами і, що дуже важливо, освітою, а також медичною підтримкою".

"Існує потреба в підтримці українських установ, які були перевантажені, тому що коли ви маєте такий рівень переміщення, очевидно, що ви отримуєте школи, які раптово приймають набагато більше дітей, ніж вони обладнані для того, щоб впоратися з ними", - сказав він.

Юридичні зобов'язання гарантують, що ні Абрамович, ні "Челсі" ніколи не зможуть отримати вигоду з коштів, призначених для фонду.

Економічна правда