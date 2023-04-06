Владелец Zara Inditex продает свой российский бизнес компании из ОАЭ

Компания Inditex, в которую входят такие бренды одежды как Zara и Bershka, получила разрешение от российских властей на продажу своего бизнеса в РФ - его выкупит компания из ОАЭ Daher Group.

Об этом сообщает Financial Times.

С прошлого года каждая западная компания, которая продает или передает свой бизнес в РФ, должна получить согласование российской комиссии по иностранным инвестициям. В конце марта Inditex, который является крупнейшим в мире ритейлером одежды, получил такое разрешение. Сейчас сама сделка еще не проведена.

Впоследствии о сделке объявил заместитель министра торговли РФ Виктор Евтухов. Он описал компанию, покупающую российский бизнес Inditex, как компанию, "имеющую офис в одной из [дружественных России] стран". По данным источников FT, покупатель является "дочкой" компании Daher Group, которую создали для этой сделки.

Ранее Inditex объявил о предварительной сделке с Daher. Компания приостановила деятельность в РФ после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В российских СМИ, зато регулярно появлялись сообщения о якобы ожидаемом открытии магазинов компании под новыми названиями.

Согласно годовому отчету за 2022 год, Inditex, к брендам которой также относятся Bershka и Pull&Bear, имела 514 магазинов в России, из которых 245 были проданы. Ожидается, что остальные магазины компании в стране закроются.

Генеральный директор Inditex Оскар Гарсия заявил в марте, что компания остается готовой вернуться в Россию, если "ситуация изменится", но признал, что это вряд ли произойдет скоро.

Ранее Россия была вторым крупнейшим рынком Inditex по количеству магазинов.