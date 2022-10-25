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Zara залишиться працювати в Росії, але під іншою назвою

Вівторок, 25 жовтня 2022, 17:48 - Анастасія Жарикова
 
Zara

Магазини одягу Zara залишаться у Росії під назвою "Нова мода" (New fashion). 

Про це повідомляє російське видання "Известия" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у магазинах будуть присутні не всі колекції бренду. Загалом планується відкриття лише чотирьох магазинів.

Нагадуємо:

Через закриття магазинів найбільших міжнародних fashion-мереж продажі одягу в РФ з 21 лютого по 10 квітня впали на 23% у річному вимірі.

Іспанський роздрібний продавець одягу Inditex припинив торгівлю в Росії та закрив 502 магазини та онлайн-продажі.

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